Младший сын Кости Цзю победил испанца и завоевал титул WBO International

Никита Цзю победил испанца Диаса и завоевал титул WBO International

Австралийский боксер Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, победил испанца Оскара Диаса в поединке за второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в первом среднем весе прошел в австралийском Ньюкасле. Соперник Цзю отказался от продолжения боя после шестого раунда, и австралийцу присудили досрочную победу.

На счету 28-летнего Цзю 12 побед (десять — нокаутом) на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения. Для 25-летнего Диаса это поражение стало первым при 16 победах.

Ранее пояс WBO International в среднем весе завоевал еще один сын Кости Цзю, 31-летний Тим Цзю. На его счету 27 побед и три поражения на профессиональном ринге.