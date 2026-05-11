03:33, 11 мая 2026Мир

В МИД сообщили об активном возвращении соотечественников в Россию

Овечко: Число возвращающихся в Россию соотечественников начало расти
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил ТАСС, что в прошлом году количество вернувшихся в РФ соотечественников увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Еще одна тенденция, отмеченная дипломатом, — рост числа переселенцев из государств с недружественными России политическими режимами. «В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — пояснил Овечко.

Главными мотивами для переезда он назвал «душную и агрессивную русофобию», дискриминацию русскоязычных граждан на бытовом уровне, а также неприятие навязываемых Западом «ценностей» и поведенческих клише.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда иностранцев в Россию, которые разделяют традиционные ценности.

