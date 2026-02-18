Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда иностранцев в Россию

Путин: Власти России будут содействовать переезду в страну иностранцев

Власти России будут содействовать переезду в страну иностранцев, представляющих интерес для России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные, российские ценности, нашу культуру, обычаи», — подчеркнул политик.

По словам российского главы, уже с апреля этого года такие специалисты смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию.

