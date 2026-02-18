Реклама

Мир
23:54, 18 февраля 2026Мир

Путин пообещал содействие властей в вопросе переезда иностранцев в Россию

Юлия Мискевич
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Власти России будут содействовать переезду в страну иностранцев, представляющих интерес для России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные, российские ценности, нашу культуру, обычаи», — подчеркнул политик.

По словам российского главы, уже с апреля этого года такие специалисты смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию.

Ранее Global Peace Index 2025, составленный организацией Institute for Economics and Peace, присудил России последнее место по безопасности. Так, аналитики изучили данные об уровне преступности, политической обстановке, наличии конфликтов и милитаризации в 163 государствах и поставили Россию на последнюю позицию. 162-ю строчку заняла Украина, а на трех позициях выше расположились Судан, Конго и Йемен.

