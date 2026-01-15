Реклама

Россию назвали самой небезопасной страной в мире

Россия заняла 163-е место в списке Global Peace Index 2025
Зарина Дзагоева
Фото: Palmi Gudmundsson / Shutterstock / Fotodom

Россию назвали самой небезопасной страной в мире — она заняла 163-е место в списке Global Peace Index 2025, составленном организацией Institute for Economics and Peace. Рейтинг опубликован на их сайте.

Так, аналитики изучили данные об уровне преступности, политической обстановке, наличии конфликтов и милитаризации в 163 государствах и поставили Россию на последнюю позицию. 162 строчку заняла Украина, а на трех позициях выше расположились Судан, Конго и Йемен.

В топ-10 самых мирных попали Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения, Финляндия.

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

