Россия заняла 163-е место в списке Global Peace Index 2025

Россию назвали самой небезопасной страной в мире — она заняла 163-е место в списке Global Peace Index 2025, составленном организацией Institute for Economics and Peace. Рейтинг опубликован на их сайте.

Так, аналитики изучили данные об уровне преступности, политической обстановке, наличии конфликтов и милитаризации в 163 государствах и поставили Россию на последнюю позицию. 162 строчку заняла Украина, а на трех позициях выше расположились Судан, Конго и Йемен.

В топ-10 самых мирных попали Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения, Финляндия.

