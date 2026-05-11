06:47, 11 мая 2026

Россиянам назвали причины не хранить наличные дома

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хранящиеся дома наличные могут обесцениться из-за инфляции, а при попытке их положить на счет банк может поинтересоваться происхождением средств. Об этом заявил аналитик Игорь Расторгуев в беседе с РИА Новости.

«Хранение крупных сумм дома несет сразу несколько проблем: они обесцениваются из-за инфляции, сохраняется физический риск и повышается операционный риск, так как банки могут требовать подтверждение происхождения средств при внесении крупных сумм или сделках», — назвал причины Расторгуев.

Ранее сообщалось, что на фоне повсеместных сложностей с использованием безналичных средств оплаты в России возвращается интерес к наличным деньгам.

