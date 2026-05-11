10:43, 11 мая 2026Мир

В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

Еврокомиссия выдаст Киеву первый транш из 90 миллиардов долларов на этой неделе
Андрей Шеньшаков

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom  

Комиссар по расширению Марта Кос назвала сроки выдачи Украине первого транша из программы военного финансирования Еврокомиссии. Ее слова передает ТАСС.

По словам Кос, организация рассчитывает выдать Киеву часть из выделенных 90 миллиардов долларов уже на следующей неделе. Об этом она заявила на встрече глав МИД стран Европейского союза.

«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», — заявила Кос.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Киеву в конце мая или начале июня, а до этого времени его потребности обеспечат другие доноры.

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

