11:44, 11 мая 2026

Крупный лесной пожар произошел вблизи Майами

NBC: Лесной пожар произошел вблизи Майами, задействовали 12 бригад спасателей
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Jaqueline Larma / AP

Крупный лесной пожар произошел вблизи Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC.

Уточняется, что возгорание распространилось в округах Майами-Дейд и Бровард вблизи американского города. На место происшествия прибыли 12 подразделений спасательной службы. Бригады спасателей работают над локализацией крупного пожара.

Информации о пострадавших и жертвах не приводится. Пожарные рекомендовали гражданам избегать районов, затронутых огнем.

Ранее ГСЧС Украины заявила о сложностях с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, трудности связаны с минной опасностью, которая существенно ограничивает возможности для тушения.

