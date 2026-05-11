На Западе пришли в ярость из-за слов Каллас о переговорах с Россией

Фази: Каллас дали должность главы дипломатии ЕС для продолжения конфликта с РФ

Итальянский журналист Томас Фази осудил верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее выступление против кандидатуры Герхарда Шредера на должность переговорщика с Россией. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев», — пришел он в ярость.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров. Он отметил, что часть переговоров была о согласовании конфигурации обмена пленными.