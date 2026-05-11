В России задались вопросом об освещении коррупции на Украине в западных СМИ

00:00, 12 мая 2026

Дмитриев: Продолжат ли западные СМИ игнорировать коррупцию на Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X задался вопросом об освещении коррупции на Украине в западных СМИ после предъявления обвинений экс-главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

«Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал в Украине — даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» — поинтересовался чиновник.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины. Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.

