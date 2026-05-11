В США заявили о загнавшем себя в ловушку Трампе

Болтон: Трамп загнал сам себя в ловушку в ходе развязанной войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп загнал сам себя в ловушку в ходе развязанной войны с Ираном. Об этом заявил бывший помощник действующего американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для The Washington Post.

По его словам, проблема главы Белого дома заключается не в том, что он начал масштабную военную операцию против Ирана. Он добавил, что американский лидер не закончил начатую работу.

Болтон заявил, что у Трампа есть два варианта действий: либо он возобновляет масштабные военные действия против Тегерана, либо пытается силой разблокировать Ормузский пролив при помощи арабских стран, сохраняя при этом блокаду морских портов Ирана.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран не исключает возможность проведения переговоров с США по ядерному вопросу в будущем.

До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.