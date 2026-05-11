Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 11 мая 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о встрече на уровне лидеров в переговорах с США

Зеленский: Киев обсуждал в США форматы встреч на уровне лидеров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Делегация Украины обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны», — написал Зеленский.

По его словам, частью переговоров было и согласование конфигурации обмена пленными.

Ранее сообщалось, что Кремль готов принять Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе пришли в ярость из-за слов Каллас о переговорах с Россией

    Названы главные правила безопасного загара

    В Минобороны рассказали об отражении украинских атак во время перемирия

    В России отреагировали на переброску ВСУ элитных подразделений в Харьковскую область

    Названы не принимающие пятилетние российские загранпаспорта страны

    Умер актер Майкл Пеннингтон из «Звездных войн»

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Белгородской области

    Британия ввела санкции против психиатрической больницы в России

    «Радио Судного дня» передало слово «головчатый»

    Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok