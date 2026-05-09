17:09, 9 мая 2026

В Кремле высказались о позиции по встрече Путина и Зеленского

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Кремль готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Наш президент много раз отвечал, что если он [Зеленский] хочет — пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры», — подчеркнул чиновник.

Юрий Ушаков прокомментировал переданные Владимиру Путину премьер-министром Словакии Робертом Фицо сигналы Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером, назвав их «старыми» и «звучавшими и в прошлом». По его словам, словацкий премьер не передал «каких-то особых посланий» от Киева.

«Пусть звонит. Что он передает? А потом это все зависает в воздухе», — высказался помощник президента России о сообщениях от Зеленского.

Ранее Ушаков высказался о новом обмене военнопленными с Украиной. По его словам, Москва вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии, однако не получила соответствующей реакции от Киева.

