В Кремле высказались о новом обмене военнопленными с Украиной

Ушаков: Новый обмен военнопленными с Украиной можно провести достаточно быстро

Новый обмен военнопленными с Украиной можно провести достаточно быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«На это все требуется время, но якобы все это можно сделать достаточно быстро. Так вот условились и вместе делаем», — подчеркнул чиновник.

Ушаков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможности обмена пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000» и подчеркнул необходимость активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей. По его словам, Москва вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии, однако не получила соответствующей реакции от Киева.

«Посмотрим, что получится в реальности», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Ушаков рассказал о реакции в столицах мира на предупреждения Москвы в адрес Киева. Чиновник подчеркнул, что ударов по Красной площади не было, в связи с чем не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву.