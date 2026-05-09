Ушаков рассказал о реакции в столицах мира на предупреждения Москвы в адрес Киева

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в большинстве мировых столиц с пониманием отнеслись к тому, что Россия предупредила Украину о последствиях террористических акций Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю», — сказал он о реакции на предупреждения Москвы.

Ушаков подчеркнул, что ударов по Красной площади не было, в связи с чем не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву.

9 мая в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Российский лидер был проинформирован о контактах словацкого премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.