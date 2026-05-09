Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 9 мая 2026Мир

Фицо рассказал Путину о контактах с Зеленским

Ушаков: Фицо проинформировал Путина о контактах с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которых российский лидер был проинформирован о контактах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским», — подчеркнул помощник главы государства.

Помощник Путина подтвердил, что тема Украины затрагивалась на переговорах. По словам словацкого лидера, Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте.

Переговоры Путина и Фицо прошли в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. Перед началом официальной беседы политики провели разговор «на ногах» в Зеленой гостиной при помощи переводчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    В России оценили возможность перехода от трехдневного перемирия к урегулированию конфликта

    Определен фаворит матча РПЛ «Локомотив» — «Балтика»

    Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

    Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по приграничному региону

    Фицо рассказал Путину о контактах с Зеленским

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok