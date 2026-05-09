Фицо рассказал Путину о контактах с Зеленским

Ушаков: Фицо проинформировал Путина о контактах с Зеленским

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которых российский лидер был проинформирован о контактах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским», — подчеркнул помощник главы государства.

Помощник Путина подтвердил, что тема Украины затрагивалась на переговорах. По словам словацкого лидера, Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте.

Переговоры Путина и Фицо прошли в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. Перед началом официальной беседы политики провели разговор «на ногах» в Зеленой гостиной при помощи переводчика.