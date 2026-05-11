В Латвии полицейские остановили женщину из-за сумки, похожей на флаг России

Инцидент произошел 9 мая. Внимание сотрудников полиции привлекла женщина с сумкой бренда Tommy Hilfiger с полосками синего, белого и красного цветов. Стражи порядка остановили гражданку, проверили ее документы и отпустили, вызвав недоумение у очевидцев.

Ранее в Латвии осквернили мемориал советским солдатам в городе Иецава перед 9 Мая, что вызвало возмущение со стороны местных жителей. Сообщается, что некоторые из них предложили восстановить мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, своими силами.