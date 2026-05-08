Бывший СССР
12:03, 8 мая 2026Бывший СССР

В Латвии осквернили мемориал советским солдатам перед 9 Мая

В Латвии возмутились осквернением мемориала советским воинам в Иецаве
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

В Латвии осквернили мемориал советским солдатам в городе Иецава перед 9 Мая. Эти действия вызвали возмущение среди местных жителей, пишет РИА Новости.

«Насколько нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы под покровом темноты "воевать" с мертвыми людьми?» — приводит агентство комментарий одного из горожан. Отмечается, что свое негодование выразили и другие местные жители.

Кроме того, некоторые из них предложили восстановить мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, своими силами.

Ранее активист Максим Рева заявил, что жители стран Прибалтики, которые отмечают День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая на пустые газоны вместо памятников. Это связано с многочисленными запретами местных властей.

