Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:12, 8 мая 2026Бывший СССР

Запреты вынудят жителей Прибалтики возложить цветы 9 Мая на пустые газоны

Активист Рева: Жители стран Балтии будут возлагать цветы 9 Мая на пустых газонах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Жители стран Прибалтики, которые отмечают День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая на пустые газоны вместо памятников. Это связано с многочисленными запретами от местных властей, сообщил активист Максим Рева в разговоре с РИА Новости.

По его словам, согласно нынешним законам трех республик относить цветы к местам памятников запрещено. Но люди, чтобы обойти запрет, направятся к стелам и мемориалам, чтобы почтить память советских солдат.

«Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон», — пояснил активист.

Рева напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве люди на 9 Мая «приходили и вставляли цветы в газон» на месте памятника танку Т-34. Аналогичный случай зафиксировали в Риге, там жители оставляли цветы на безымянных плитах.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили это техническими проблемами, но в их действиях увидели политический подтекст.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция западных стран на идею атаковать Москву 9 мая

    Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде и грозе 8 мая

    Известную певицу ввели в искусственную кому

    Британский флот месяц следил за российским фрегатом у берегов Королевства

    Собянин сообщил о развитии проектов «больниц будущего» в Москве

    Раскрыта причина атаки на нефтебазу в Латвии нацелевшимся на Ленобласть дроном ВСУ

    Посол отметил изменение отношения США ко Дню Победы

    Россиянам назвали способы увеличить зарплату

    Названы опасные для здоровья симптомы при беге

    В Госдуме призвали остановить рост цен на один популярный у россиян продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok