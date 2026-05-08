Активист Рева: Жители стран Балтии будут возлагать цветы 9 Мая на пустых газонах

Жители стран Прибалтики, которые отмечают День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая на пустые газоны вместо памятников. Это связано с многочисленными запретами от местных властей, сообщил активист Максим Рева в разговоре с РИА Новости.

По его словам, согласно нынешним законам трех республик относить цветы к местам памятников запрещено. Но люди, чтобы обойти запрет, направятся к стелам и мемориалам, чтобы почтить память советских солдат.

«Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон», — пояснил активист.

Рева напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве люди на 9 Мая «приходили и вставляли цветы в газон» на месте памятника танку Т-34. Аналогичный случай зафиксировали в Риге, там жители оставляли цветы на безымянных плитах.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили это техническими проблемами, но в их действиях увидели политический подтекст.