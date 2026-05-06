В Латвии потушили единственный в Прибалтике Вечный огонь

В Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Об этом заявил эстонский активист Максим Ревва, передает РИА Новости.

«Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь — единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит. Примерно с марта месяца его запретили», — рассказал Ревва.

По его словам, власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами. Однако активист предположил, что это также может быть связано с политическими мотивами.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости найти способ сосуществовать с Россией. Он подчеркнул, что это надо сделать, несмотря на разногласия и глубокий кризис отношений.