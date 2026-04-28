Президент Эстонии призвал Европу найти способ «сосуществовать» с Россией

Президент Эстонии Карис: ЕС должен найти способ сосуществовать с Россией

Страны Европы, особенно расположенные в ее восточной части, должны найти способ сосуществовать с Россией, несмотря на разногласия и глубокий кризис отношений. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, его цитирует ERR.

Политик считает, что отношения Европейского союза (ЕС) с Москвой никогда не будут прежними, однако общение между сторонами должно продолжаться.

«Россия — наш сосед. Если вы откроете карту, то увидите, что она находится рядом с нами. Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже. Поэтому мы должны найти способ, как с ней сосуществовать», — сказал Карис.

Он также заверил, что однажды боевые действия на Украине завершатся, и к этому моменту европейцы должны найти способ контактировать с российским властями.

«Так поступают соседи, даже если соседство прискорбное. От этого никуда не деться», — резюмировал президент.

Ранее Карис заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале конфликта на Украине. Он заключил, что Брюссель обязан участвовать в соглашении о завершении боевых действий вопреки нежеланию Москвы.