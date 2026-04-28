Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

Президент Карис: Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией

Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, передает его слова Sputnik.

«Европейский союз много вложил в Украину. Не должно возникнуть ситуации, при которой в нужный момент за столом переговоров сидят США, Россия и, возможно, еще какая-то третья страна, а Европы там нет», — сказал глава государства.

При этом Карис подчеркнул, что Европа упустила свой шанс стать участником переговоров, и Россия более не заинтересована в контакте с ней.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что европейские лидеры по своей инициативе прекратили контакты с Москвой, когда захотели нанести стране стратегическое поражение. При этом российский лидер подчеркнул, что инициатива о восстановлении диалога должна идти от самого Евросоюза.