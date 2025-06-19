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00:05, 19 июня 2025Россия

Путин заявил о прекращении европейскими лидерами контактов с Россией по их инициативе

Путин: Европейские лидеры сами прекратили контакты с Россией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что европейские лидеры по своей инициативе прекратили контакты с Москвой, когда захотели нанести стране стратегическое поражение. Трансляцию ведет РИА Новости.

«Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют», — подчеркнул глава государства, напомнив, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Путин также заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

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