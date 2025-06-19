Путин заявил о прекращении европейскими лидерами контактов с Россией по их инициативе

Путин: Европейские лидеры сами прекратили контакты с Россией

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что европейские лидеры по своей инициативе прекратили контакты с Москвой, когда захотели нанести стране стратегическое поражение. Трансляцию ведет РИА Новости.

«Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют», — подчеркнул глава государства, напомнив, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Путин также заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.