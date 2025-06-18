Путин заявил о позиции России против торговых войн и ограничений

Путин на полях ПМЭФ заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

Он допустил, что мировая торговля будет замедляться. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

«Мы выступает против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет лидерские позиции на мировом оружейном рынке, оставаясь в пятерке экспортеров.