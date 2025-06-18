Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:45, 18 июня 2025Россия

Путин заявил о позиции России против торговых войн и ограничений

Путин на полях ПМЭФ заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Россия выступает против торговых войн и ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

Он допустил, что мировая торговля будет замедляться. По словам российского лидера, Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

«Мы выступает против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет лидерские позиции на мировом оружейном рынке, оставаясь в пятерке экспортеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова оценила результаты переговоров с Украиной

    Трамп заявил об уверенности в применении Ираном ядерного оружия в случае конца разработки

    В Европе предупредили США из-за Ирана

    Путин заявил о позиции России против торговых войн и ограничений

    Глава ВЦИОМ раскрыл причины нежелания россиян заводить детей

    Дуров рассказал о сообщении Макрона после заявления о румынских выборах

    Старец Феодор сделал ядерное предсказание

    В Иране сообщили о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль

    Дуров раскритиковал Макрона и рассказал о сообщении от него в Telegram

    Дуров рассказал о своих официально признанных детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости