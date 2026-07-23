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21:11, 23 июля 2026 (обновлено: 21:17, 23 июля 2026)Культура

Звезда «Эйфории» сломал обе стопы на съемках

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сломал обе стопы на съемках «Грозового перевала»
Андрей Шеньшаков

Фото: Jack Taylor / Reuters

Актер Джейкоб Элорди, известный своей ролью в сериале «Эйфория», рассказал о травме, из‑за которой ему пришлось отказаться от работы в жюри Каннского кинофестиваля. Об этом он сообщил в интервью Джимми Киммелу.

29‑летний артист признался, что сломал обе пяточные кости, неудачно спрыгнув с конструкции во время съемок «Грозового перевала», где исполнял одну из главных ролей. При этом травма удивительным образом совпала с аналогичным состоянием персонажа Джейкоба в «Эйфории» — Нейта.

«Я был в гипсе, в ортопедическом ботинке ровно в тот момент, когда Нейт получил травму. Все думали, что это метод актерской игры, но я отвечал, что реально себе палец чуть не оторвал», — сообщил Элорди.

Ранее на российском маркетплейсе заметили рекламирующего повязки Джейкоба Элорди. Снимок с лицом знаменитости размещен в рекламной карточке.

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