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05:29, 24 мая 2025Россия

Путин высказался о роли России на мировом рынке вооружений

Путин: Россия входит в пятерку лидеров мирового экспорта вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Россия сохраняет лидерские позиции на мировом оружейном рынке, оставаясь в пятерке экспортеров. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», — сказал глава государства.

Он отметил, что это говорит о высоком качестве, надежности и эффективности российской военной продукции.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики. По его словам, Россия является 4-й страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии.

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