Корабль ВМФ России провел военные учения у берегов Великобритании

Sky News: Корабль ВМФ России провел учения с боевой стрельбой у берегов Великобритании

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России провел учения с боевой стрельбой к югу от английского города Плимут. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, передает Sky News.

«Российское военно-морское судно, за которым следил Королевский военно-морской флот, провело учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевский военно-морской флот следил за этими учениями на протяжении всего времени», — заявил представитель британского оборонного ведомства.

Отмечается, что российский корабль уведомил патрульный HMS Tyne ВМС о намерении провести учения с боевой стрельбой, попросив его отойти на безопасное расстояние. Учения длились 30 минут.

6 июля на военно-морской базе в городе Циндао стартовали совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие-2026». Мероприятия продлились до 13 июля.