Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:43, 21 июля 2026Мир

Корабль ВМФ России провел военные учения у берегов Великобритании

Sky News: Корабль ВМФ России провел учения с боевой стрельбой у берегов Великобритании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Sky UK

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России провел учения с боевой стрельбой к югу от английского города Плимут. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, передает Sky News.

«Российское военно-морское судно, за которым следил Королевский военно-морской флот, провело учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Королевский военно-морской флот следил за этими учениями на протяжении всего времени», — заявил представитель британского оборонного ведомства.

Отмечается, что российский корабль уведомил патрульный HMS Tyne ВМС о намерении провести учения с боевой стрельбой, попросив его отойти на безопасное расстояние. Учения длились 30 минут.

6 июля на военно-морской базе в городе Циндао стартовали совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие-2026». Мероприятия продлились до 13 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok