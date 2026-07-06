Россия и Китай начали вместе отрабатывать военные сценарии в море

РИА Новости: Россия и Китай начали проводить совместные военные учения в море

В понедельник была открыта церемония совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие-2026». Они стартовали на военно-морской базе в городе Циндао, что в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняется, тренировочные мероприятия будут идти с 6 по 13 июля. Российскую сторону в них представят гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа». Кроме того, от России на учения выйдет спасательное судно «Игорь Белоусов».

В свою очередь, вооруженные силы Китайской Народной Республики представят эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

Россия и Китай в декабре прошлого года провели совместные учения по противоракетной обороне. Мероприятия прошли на российской территории.