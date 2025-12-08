Реклама

04:18, 8 декабря 2025Мир

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

Россия и Китай провели совместные учения по противоракетной обороне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Россия и Китай провели третьи совместные противоракетные учения. Об этом сообщило Минобороны КНР.

Учения прошли в начале декабря 2025 года на территории России. Точная дата и подробности мероприятия не раскрываются. «Совместные учения не нацелены на какую-либо третью сторону и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — подчеркнули в китайском ведомстве.

Ранее посол РФ в Претории Роман Амбаров сообщил, что военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая состоятся в начале января 2026 года. Он отметил, что учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности трех стран.

