Мир
07:24, 21 ноября 2025Мир

Назван месяц совместных военных учений России с двумя государствами

Амбаров: Военно-морские учения с участием России, ЮАР и Китая пройдут в январе
Екатерина Щербакова
СюжетСаммит G20

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая состоятся в начале января 2026 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на посла Российской Федерации в Претории Романа Амбарова.

По словам дипломата, учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности трех стран.

Амбаров отметил, что учения до этого планировались в ноябре текущего года, но, чтобы избежать пересечения с саммитом G20 в Йоханнесбурге, по согласованию сторон были перенесены.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на учения в Европе по сценарию войны с Россией. Депутат объяснил такие действия продолжающейся эскалацией.

