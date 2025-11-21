Назван месяц совместных военных учений России с двумя государствами

Амбаров: Военно-морские учения с участием России, ЮАР и Китая пройдут в январе

Военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая состоятся в начале января 2026 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на посла Российской Федерации в Претории Романа Амбарова.

По словам дипломата, учения станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности трех стран.

Амбаров отметил, что учения до этого планировались в ноябре текущего года, но, чтобы избежать пересечения с саммитом G20 в Йоханнесбурге, по согласованию сторон были перенесены.

