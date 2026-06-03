РИАН: Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с Красным Крестом

Родители, пришедшие почтить память погибшего от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске ребенка, отказались общаться с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Красный Крест смог пообщаться с мужчиной, который спасал детей и описал случившееся в деталях.

«Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять», — высказался посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

ВСУ нанесли удар по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где находились десятки людей.

Президент России Владимир Путин рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны приказ подготовить предложения по ответным действиям.