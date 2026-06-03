Названы гарантированно портящие первое свидание фразы

Женщины и мужчины назвали фразы, которые, по их мнению, гарантированно испортят первое свидание. Своими историями они поделились на Reddit.

Многие пользователи заявили, что им не понравились свидания с людьми, которые вели себя при встрече с потенциальным партнером так, будто находятся в магазине и выбирают товар. Авторы комментариев уточнили: такие люди произносили фразы, в которых не скрывали, что выбирают те или иные качества.

Он сказал: «У тебя есть какие-нибудь фотографии твоей мамы, чтобы я заранее знал, во что ввязываюсь?» Ambitious_Hand_2861 пользовательница Reddit

«Я так рада, что нашла себе спонсора», — вот что она сказала на первом свидании после того, как более 30 минут рассказывала о накопившихся у нее потребительских кредитах. Свидания в 40 лет — отстой... Miklay83 пользователь Reddit

Еще одна одна девушка рассказала, как ее навсегда отвратили от нового знакомого его слова о том, как он решил поступить с телом погибшего питомца.

Он испортил свидание, сказав, что ему было слишком тяжело отпустить питомца, поэтому кошка все еще лежала у него в холодильнике RedditJustTheOnce пользовательница Reddit

Другой пользователь добавил, что иногда свидание могут испортить не какие-то фразы, а, наоборот, их полное отсутствие.

Недостаток слов, потому что она была слишком прикована к телефону This-Requirement6918 пользователь Reddit

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как радость от второго свидания с понравившимся ей парнем сменилась разочарованием. Проблема возникла из-за того, что в предвкушении ужина девушка решила принарядиться.