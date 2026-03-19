Парень отшил эффектную девушку после второго свидания по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Character_Move9148 рассказала, как радость от второго свидания с понравившимся ей парнем сменилась разочарованием. Проблема возникла из-за того, что в предвкушении ужина девушка решила принарядиться.

«Я постаралась выглядеть для него потрясающе. Мне вообще нравится наряжаться, поэтому я надела обтягивающие кожаные штаны и блестящую рубашку, которая сидела очень плотно и подчеркивала декольте», — написала она.

Однако во время встречи потенциальный бойфренд вел себя напряженно. К концу вечера он выглядел откровенно раздраженным, но, выйдя из ресторана, автор все равно решила его поцеловать, сочтя вечер «фантастическим».

«Я поцеловала его у машины, но он быстро отстранился. Я попыталась еще раз, но он снова остановил меня. В ответ на вопрос о том, что происходит, он сказал, что ненавидит быть в центре внимания, а выбранная мною одежда как раз привлекала к нам взгляды. Он объяснил, что не сможет справиться с этим в отношениях, добавив, что больше мы не увидимся», — с грустью заключила девушка.

