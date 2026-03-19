04:34, 19 марта 2026

Парень отшил эффектную девушку после второго свидания по неожиданной причине

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Пользовательница Reddit с ником Character_Move9148 рассказала, как радость от второго свидания с понравившимся ей парнем сменилась разочарованием. Проблема возникла из-за того, что в предвкушении ужина девушка решила принарядиться.

«Я постаралась выглядеть для него потрясающе. Мне вообще нравится наряжаться, поэтому я надела обтягивающие кожаные штаны и блестящую рубашку, которая сидела очень плотно и подчеркивала декольте», — написала она.

Однако во время встречи потенциальный бойфренд вел себя напряженно. К концу вечера он выглядел откровенно раздраженным, но, выйдя из ресторана, автор все равно решила его поцеловать, сочтя вечер «фантастическим».

«Я поцеловала его у машины, но он быстро отстранился. Я попыталась еще раз, но он снова остановил меня. В ответ на вопрос о том, что происходит, он сказал, что ненавидит быть в центре внимания, а выбранная мною одежда как раз привлекала к нам взгляды. Он объяснил, что не сможет справиться с этим в отношениях, добавив, что больше мы не увидимся», — с грустью заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как опозорилась перед молодым человеком, с которым собиралась через несколько дней пойти на первое свидание. До этого пара несколько недель общалась онлайн.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    В России назвали последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофой для Европы

    Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

    Китайский Great Wall прокомментировал слухи об уходе марки Wey из России

    Известный препарат оказался связан со снижением риска развития проблем со зрением

    Парень отшил эффектную девушку после второго свидания по неожиданной причине

    Украине предрекли забвение после победы России

    Политолог заявил о критичности положения ВСУ

    Раскрыта цель тура Зеленского по Европе

    Танкер дал задний ход в Ормузском проливе

    Все новости
