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09:01, 3 июня 2026Путешествия

Россиянин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью»

Алина Черненко

Фото: Elena Shishkina / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин пообщался со знакомым немцем и узнал у него, сколько стоит отопление в Германии. Историей он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что Алекс переехал в Россию, а его пожилые родители остались на своей родине. По словам иностранца, аренда стандартной городской квартиры обходится им в пересчете на российскую валюту около 85 тысяч рублей в месяц — это базовая ставка, без учета коммуналки. А за отопление они доплачивают около 200 тысяч рублей в год.

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«Прогреть всю квартиру до состояния, привычного нам, считается роскошью. Если в спальню никто днем не заходит, батарея там просто закрыта. Уходишь на работу — прикрутил везде. Пришел — открыл там, где сидишь. Получается такая бытовая бухгалтерия по часам», — такими фразами описал жизнь в этой стране Европы россиянин.

Жирухин пояснил, что средняя температура в немецкой квартире зимой — плюс 16-18 градусов. Люди спят в шерстяных носках, надевают флисовые кофты дома и кутаются в плед на диване.

В России же даже в самых суровых поселках человек, придя домой с мороза, попадает в теплую квартиру, подчеркнул автор. «Я не идеализирую наше ЖКХ. У нас и трубы рвутся, и стояки гудят, и в межсезонье то жарят, то морозят. Все это правда. Но есть одна штука, которую мы получили почти даром и носим как старую куртку, не оглядываясь. Теплый дом зимой. По умолчанию. Без калькулятора в руке», — заключил он.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Германии и описала минусы жизни там фразой «не получится привыкнуть». По ее словам, далеко не у всех местных есть собственные квартиры — многие из них всю жизнь живут в съемном жилье.

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