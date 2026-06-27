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19:09, 27 июня 2026Силовые структуры

Стало известно о критике астраханцами качества еды в «Михайловском» до трагедии

РЕН ТВ: Астраханцы ранее оставляли жалобы на ухудшение качества еды в «Михайловском»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Михаил Строгалев / Фотобанк Лори

В еде из астраханского гастронома «Михайловский», в котором отравились люди, ранее находили жука и прочие недочеты. Об этом сообщается в Telegram-канале канала РЕН ТВ.

К публикации прикреплены скриншоты отзывов покупателей, датированные разными месяцами. В них астраханцы, в частности, сообщают, что купленные ими в гастрономе салаты оказывались кислыми и испорченными, котлеты и мясо — сырыми, а в одной из упаковок готовой еды обнаружился жук. Заведение критиковали за ухудшение вкуса и качества продуктов.

В частности, Екатерина К. в своем отзыве от 23 мая 2026 года интересуется тем, как жук мог оказаться в контейнере с продуктами. «Вы не соблюдаете нормы Санпин по хранению продуктов, получается?» — спрашивает она. Также женщина пишет о том, что в последнее время вкус продуктов испортился, но теперь стало понятно, что пострадало и качество.

Ранее стало известно, что 15 человек, включая экс-замминистра здравоохранения Архангельской области Павла Джувалякова заболели после визита в российский гастроном. Пострадавших госпитализировали, у них обнаружили сальмонеллез. Один человек не выжил. По факту случившегося проводится проверка Роспотребнадзора.

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