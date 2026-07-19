В российском регионе ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ

Владимиров: В промзоне хутора Вязники пожар из-за БПЛА, введен режим ЧС местного уровня

В окрестностях Ставрополя силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале, есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного уровня.

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На местах работают пожарные и другие экстренные службы.

Владимиров также напомнил всем жителям и гостям края, что обломки беспилотников могут представлять опасность, а в случае их обнаружения надо сообщить по номеру 112.

За публикацию кадров пролетов БПЛА, последствий падения обломков, работы ПВО предусмотрена административная ответственность.

К 04:22 утра по всему Ставропольскому краю продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками российскую автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего пострадал мирный житель.