Хинштейн: В городе Льгове из-за очередного удара ВСУ по заправке ранен местный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) автозаправочную станцию (АЗС) в Курской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.

Беспилотники ударили по АЗС в городе Льгове, слепые осколочные ранения левой ноги получил местный житель 1971 года рождения. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, теперь его планируют доставить в Курск.

«Желаю скорейшего выздоровления!», — написал Хинштейн.

Губернатор также вновь обратился ко всем жителям области с просьбой сохранять максимальную бдительность, потому что атаки врага не прекращаются.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по крупному свиноводческому комплексу в Брянской области.