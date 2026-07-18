ВСУ атаковали российскую АЗС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) автозаправочную станцию (АЗС) в Курской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.
Беспилотники ударили по АЗС в городе Льгове, слепые осколочные ранения левой ноги получил местный житель 1971 года рождения. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, теперь его планируют доставить в Курск.
«Желаю скорейшего выздоровления!», — написал Хинштейн.
Губернатор также вновь обратился ко всем жителям области с просьбой сохранять максимальную бдительность, потому что атаки врага не прекращаются.
Ранее ВСУ нанесли массированный удар по крупному свиноводческому комплексу в Брянской области.