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21:32, 18 июля 2026Россия

ВСУ нанесли массированный удар по крупному свиноводческому комплексу

Ковальчук: ВСУ нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу АПХ «Мираторг»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 18 июля нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу АПХ «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

В результате атаки оказались серьезно повреждены производственные корпуса, а также произошло возгорание. Существенный ущерб нанесен инфраструктуре, о погибших и пострадавших животных не сообщается.

Среди сотрудников пострадавших нет, компания принимает все необходимые меры.

Ранее ВСУ атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали и были госпитализированы.

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