В США забеспокоились из-за негативного влияния антироссийских санкций на доллар

NYT: В США опасаются законопоекта о новых санкциях против России из-за положения доллара

Новый законопроект об антироссийских санкциях вызвал беспокойство у администрации президента США, поскольку он может негативно повлиять на доллар и ослабить его положение в мировой экономике. Такие данные приводит газета The New York Times (NYT).

«Проект закона о новых ограничениях ставит команду Дональда Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что широкое применение рестрикций может подорвать доминирующее положение американского доллара», — отмечается в статье.

В публикации говорится, что введение новых санкций раз за разом вынуждает государства искать альтернативу американской валюте, в том числе выбирать китайский юань и криптовалюты.

Помимо этого, такая политика вредит работе банков, так как им приходится отслеживать возможную работу с клиентами, находящимися под санкциями.

В последние пять лет Вашингтон стал чаще вводить такие санкции, но в 2025-м их стало меньше, так как администрация президента США стала больше использовать пошлины в качестве рычага давления.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США выступили с необычным предложением по санкциям против России — они предложили заблокировать этот законопроект.