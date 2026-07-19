Отель заблокировал страницы переживших нападение из-за разговора на русском постоялиц

Отель в Грузии заблокировал страницы постоялиц после нападения из-за разговора на русском

112 / Telegram

Аккаунт отеля в Грузии заблокировал страницы постоялиц, которые пережили нападение в собственном номере из-за того, что разговаривали на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Аккаунт пятизвездочного отеля заблокировал их страницы после публикации видео нападения», — уточняется в сообщении.

В гостиничный номер к российским туристкам ворвался разгневанный мужчина и начал кричать, что ему мешают справлять свадьбу его брата, разговаривая на русском языке. Когда мужчину попытались вытолкать из номера, он ударом сбил туристку с ног. После этого он вернулся к празднованию.

На кадрах последствий нападения видно, что одна из девушек держит полотенце у лица, пытаясь остановить кровотечение.

«Пострадавшую зовут Юлия, сейчас она находится в больнице — врачи никак не могут остановить кровотечение», — отмечается в публикации. Другие путешественницы составляют заявление на нападавшего в отделении полиции.

Ранее в польском городе Полоцке 15-летний уроженец Украины и его подруга подверглись нападению в автобусе из-за того, что разговаривали на украинском языке. Агрессивный мужчина ударил несовершеннолетнего пассажира, а затем вытолкал его и его спутницу на улицу.