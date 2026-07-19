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11:00, 19 июля 2026Экономика

В России выросла аварийность с велосипедистами

ГИБДД: Аварийность с велосипедистами в России выросла на 25% за шесть месяцев 2026 года
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: J. Lekavicius / Shutterstock / Fotodom  

В России аварийность с велосипедистами выросла на 25 процентов за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность ГИБДД.

Отмечается, что всего случилось 2,9 тысячи таких ДТП. При этом 123 человека лишились жизни, 2,8 тысячи человек оказались ранены.

Исходя из данных отчета, по абсолютному количеству велосипедных аварий первое место занимает Москва (302). Затем следуют Санкт-Петербург (265), Краснодарский край (169), Нижегородская область (131) и Красноярский край (93).

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По количеству летальных исходов лидируют Краснодарский край (8), Москва (7), Владимирская область (6), Санкт-Петербург (5) и Нижегородская область (5).

В июне в России взлетело количество ДТП с самокатами. Это лишило жизни 11 человек, пострадали 1,23 тысячи.

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