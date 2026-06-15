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15:50, 15 июня 2026Экономика

В России взлетело количество ДТП с самокатами

ГИБДД: Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32 % за пять месяцев 2026 года
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andriy Bilous / Shutterstock / Fotodom

Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32 процента за пять месяцев 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Всего произошло 1,16 тысячи таких происшествий, основная часть — из-за нарушений правил дорожного движения катающимися. Это лишило жизни 11 человек, пострадали 1,23 тысячи.

Лидером по количеству аварий стала Москва (263), на втором месте — Санкт-Петербург (101), на третьем — Краснодарский край (88).

Для регулирования ситуации с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) некоторые города стали ограничивать их работу. Волна ограничений коснулась подмосковных Люберец, Лобни, Раменского и других городов региона. После переговоров с властями средства СИМ начали возвращаться на некоторые территории.

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