В России взлетело количество ДТП с самокатами

ГИБДД: Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32 % за пять месяцев 2026 года

Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32 процента за пять месяцев 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Всего произошло 1,16 тысячи таких происшествий, основная часть — из-за нарушений правил дорожного движения катающимися. Это лишило жизни 11 человек, пострадали 1,23 тысячи.

Лидером по количеству аварий стала Москва (263), на втором месте — Санкт-Петербург (101), на третьем — Краснодарский край (88).

Для регулирования ситуации с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) некоторые города стали ограничивать их работу. Волна ограничений коснулась подмосковных Люберец, Лобни, Раменского и других городов региона. После переговоров с властями средства СИМ начали возвращаться на некоторые территории.