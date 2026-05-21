Запрещенные электросамокаты начали возвращаться в некоторые города Подмосковья

В ряде городов Подмосковья снят запрет на прокат электросамокатов

В ряде городских округов Московской области сняты ограничения на прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее словам, «история сильно раздувается», и никакой острой ситуации с кикшерингом в Подмосковье нет. Например, в Солнечногорске, о запрете самокатов в котором ранее писали СМИ, кикшеринга даже не было. «В Люберцах, Котельниках, Раменском, где ввели запреты либо ограничения в первую волну, кикшеринг уже работает. Там удалось достигнуть договоренности между операторами сервисов и муниципалитетами, ситуация выровнялась и все работает», — сообщила Эрдман.

В Жуковском и Лобне на данный момент продолжаются переговоры между представителями прокатных сервисов и местными администрациями и, скорее всего, вскоре все ограничения или запреты будут сняты, добавила она.

При этом на фоне запретов на электросамокаты россияне стали активнее их покупать. «Личных самокатов стало на порядок больше. Люди таким образом в условиях непростой экономической ситуации просто начали экономить. Думаю, что эта тенденция будет сохраняться», — заявила Эрдман.

Ранее из зоны парковки и проката электросамокатов исключили Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховку, Октябрьский, Островцы и Мирный. Полный запрет проката электросамокатов был введен в Котельниках. Кроме того, прокат электросамокатов ограничили на территории Раменского и Жуковского. Сообщалось о запрете на прокат СИМ в Лобне и Солнечногорске.