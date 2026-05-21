Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 21 мая 2026Экономика

Запрещенные электросамокаты начали возвращаться в некоторые города Подмосковья

В ряде городов Подмосковья снят запрет на прокат электросамокатов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В ряде городских округов Московской области сняты ограничения на прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее словам, «история сильно раздувается», и никакой острой ситуации с кикшерингом в Подмосковье нет. Например, в Солнечногорске, о запрете самокатов в котором ранее писали СМИ, кикшеринга даже не было. «В Люберцах, Котельниках, Раменском, где ввели запреты либо ограничения в первую волну, кикшеринг уже работает. Там удалось достигнуть договоренности между операторами сервисов и муниципалитетами, ситуация выровнялась и все работает», — сообщила Эрдман.

В Жуковском и Лобне на данный момент продолжаются переговоры между представителями прокатных сервисов и местными администрациями и, скорее всего, вскоре все ограничения или запреты будут сняты, добавила она.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026

При этом на фоне запретов на электросамокаты россияне стали активнее их покупать. «Личных самокатов стало на порядок больше. Люди таким образом в условиях непростой экономической ситуации просто начали экономить. Думаю, что эта тенденция будет сохраняться», — заявила Эрдман.

Ранее из зоны парковки и проката электросамокатов исключили Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховку, Октябрьский, Островцы и Мирный. Полный запрет проката электросамокатов был введен в Котельниках. Кроме того, прокат электросамокатов ограничили на территории Раменского и Жуковского. Сообщалось о запрете на прокат СИМ в Лобне и Солнечногорске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    Си Цзиньпин рассказал Путину детали визита Трампа в Китай

    В Финляндии испугались последствий заявления Каллас для ЕС

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok