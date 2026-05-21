17:55, 21 мая 2026

В Финляндии испугались последствий заявления Каллас для ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил обеспокоенность возможным ответом России на заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Ни один здравомыслящий лидер ЕС не стал бы таким образом настраивать Россию против себя», — написал финский ученый. Он также отметил что европейская «партия войны» пытается заставить Москву ответить, не отдавая отчета в последствиях.

По мнению профессора, ответные действия Кремля могут привести к сокрушительному удару по военным объектам и объектам НАТО, которые поддерживают украинские военные усилия.

Ранее, выступая на конференции, Каллас задалась вопросом: если ЕС не может оказать ощутимого давления на Россию, то как Брюссель сможет победить Китай? При этом она не уточнила, что именно имеет в виду.

11 мая глава евродипломатии допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в интересах Каллас не быть переговорщиком. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин подчеркивал, что переговорщиком может быть кто угодно, кто не успел наговорить много плохого.

