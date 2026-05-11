Каллас заявила, что может быть переговорщиком в диалоге России и Евросоюза

Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза (ЕС) в диалоге с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — заявила Каллас.

Так Каллас ответила на вопрос о том, сможет ли представлять ЕС вместо бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого предложил президент России Владимир Путин.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз счел Каллас слабоумной, которую обеспокоило возросшее влияние России в мире.