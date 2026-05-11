15:03, 11 мая 2026

Каллас сочли слабоумной из-за слов о России

Журналист Боуз назвал Каллас, обеспокоившейся возросшим влиянием РФ, слабоумной
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marius Burgelman / AP

Ирландский журналист Чей Боуз счел слабоумной верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, которую обеспокоило возросшее влияние России в мире. Пост об этом он написал в соцсети X.

«Разве Каллас, эта слабоумная руководительница, беспокоилась о "влиянии Москвы", когда росла в большой советской государственной квартире? Жила привилегированной жизнью благодаря своему коррумпированному отцу, который был коммунистическим лидером Эстонии (Эстонской ССР — прим. «Ленты.ру»)?» — порассуждал журналист о словах европейского политика.

Он также назвал главу европейской дипломатии мошенницей и лгуньей.

Ранее Каллас заявила, что влияние России в Европе растет. Она, в частности, обратила внимание, что российские спортсмены стали чаще участвовать в международных соревнованиях.

