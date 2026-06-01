13:27, 1 июня 2026

Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

Россиянка Настя Федько сообщила, что съемка для шведской версии Vogue оказалась фейком
Мария Винар

Фото: Mike Blake / Reuters

Российская блогерша и актриса Настя Федько, которая затмила звезд на премиях «Золотой глобус» и SAG Awards, раскрыла правду о съемке для шведской версии журнала Vogue. Сообщения на данную тему она записала в своем Telegram-канале.

По ее словам, кадры с фотосессии, которые она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), оказались фейком. Об этом инфлюэнсерша узнала благодаря своим подписчикам.

Так, девушка рассказала, что клиника на Манхэттене, где она проходила косметологические процедуры для лица, предложила ей съемку. После этого ей сообщили о публикации фотосессии на сайте упомянутого издания. Однако после того, как она разместила пост на своей странице, поклонники стали массово ей писать о том, что такой официальной версии журнала не существует. «Я не ожидала, что такая ситуация может произойти на таком уровне в индустрии в Америке», — посетовала блогерша.

После инцидента клиника и пиар-агентство, которое организовало размещение фото в несуществующее издание, в настоящий момент пытается урегулировать конфликт с Федько. «Пиар-компания пытается сейчас загладить свою небольшую вину и запостить эту публикацию в большой журнал в США, но обидно, что это будет та же самая фотосессия, та же самая статья. Да, этот журнал будет еще больше, скорее всего, но у этого не будет такого общественного резонанса», — объяснила девушка.

Также инфлюэнсерша извинилась перед своими поклонниками и заявила, что никогда бы не стала присваивать себе достижений, которых у нее нет.

В мае популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), поделилась неудачным опытом сотрудничества с модным брендом.

