Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:40, 28 мая 2026Ценности

Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kateclapp

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), поделилась неудачным опытом сотрудничества с модным брендом. Пост с деталями об инциденте она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюнсерша рассказала, что спортивный бренд, название которого она умолчала, предложил ей сотрудничество и прислал одежду для рекламы. Однако спустя некоторое время представители марки сообщили, что решили привлечь к своей компании более молодую аудиторию, и попросили вернуть вещи. «Хотя бы миллениалом не обозвали. Одежду я, конечно же, вернула и вместе с ней свое достоинство», — с иронией отметила Клэп.

В данной ситуации блогершу поддержал 39-летний стилист Гоша Карцев. Он прислал ей несколько комплектов одежды бесплатно.

Поклонники инфлюэнсерши также оказались возмущены поступком бренда. «По-моему у Кати как раз самая подходящая аудитория для рекламы. Мы как раз выросли, сепарировались и уже пару-тройку лет как полностью платежеспособные», «Они просто не поняли, с кем имеют дело», «Додумались на кого гнать, на легенду всех поколений... Тот бренд не достоин вашей рекламы», «33 — самый подходящий возраст, самая классная аудитория», «Им нужна ультрамодная аудитория или платежеспособная?» — высказывались они в комментариях под видео, которое набрало 54 тысячи лайков.

Ранее казахстанцы объявили бойкот косметическому бренду Sen Sulu из-за рекламы с российской блогершей Валей Карнавал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Финляндии выступил с требованием к России

    Вилла известного телеведущего в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей

    Предсказаны последствия атаки БПЛА на танкеры в Черном море

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Баканов оценил сотрудничество России с Казахстаном в космонавтике

    Кремль усомнился в готовности США выполнять просьбы Зеленского

    Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

    Обмочившийся пассажир самолета лишился рейса и парализовал работу аэропорта Европы

    Юриста казнили за отравление миллиардера

    Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok