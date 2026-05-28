Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), поделилась неудачным опытом сотрудничества с модным брендом. Пост с деталями об инциденте она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюнсерша рассказала, что спортивный бренд, название которого она умолчала, предложил ей сотрудничество и прислал одежду для рекламы. Однако спустя некоторое время представители марки сообщили, что решили привлечь к своей компании более молодую аудиторию, и попросили вернуть вещи. «Хотя бы миллениалом не обозвали. Одежду я, конечно же, вернула и вместе с ней свое достоинство», — с иронией отметила Клэп.

В данной ситуации блогершу поддержал 39-летний стилист Гоша Карцев. Он прислал ей несколько комплектов одежды бесплатно.

Поклонники инфлюэнсерши также оказались возмущены поступком бренда. «По-моему у Кати как раз самая подходящая аудитория для рекламы. Мы как раз выросли, сепарировались и уже пару-тройку лет как полностью платежеспособные», «Они просто не поняли, с кем имеют дело», «Додумались на кого гнать, на легенду всех поколений... Тот бренд не достоин вашей рекламы», «33 — самый подходящий возраст, самая классная аудитория», «Им нужна ультрамодная аудитория или платежеспособная?» — высказывались они в комментариях под видео, которое набрало 54 тысячи лайков.

