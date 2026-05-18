Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

Казахстанцы объявили бойкот косметическому бренду Sen Sulu из-за рекламы с российской блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Поводом для обсуждения стала рекламная кампания туши, участие в которой приняла 24-летняя инфлюэнсерша. Пользователи сети оказались в недоумении от выбора героини для ролика. Они вспомнили о высказываниях YouTube-блогера Антона Суворкина, который утверждал, что во время работы над клипом «Вдох-Выдох» Карнавал требовала не впускать на съемочную площадку казахов. «Серьезно? Валя? После скандала и ее высказываний в адрес казахов?», «Ей не нравятся казахи, но казахские деньги нравятся», «Зачем ее? Есть множество других знаменитостей, которые хорошо думают о нашей стране», «В нашей красивой стране столько красивых девушек, а вы выбрали ту, которая их оскорбила», «Ничего больше у вас не куплю», — возмущались пользователи сети.

Позже на платформе Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) маркетолог Sen Sulu Бахытгуль опубликовала заявление по поводу скандальной рекламы с Карнавал. Так, по ее словам, блогерша не является лицом бренда и сотрудничество с ней носило рекламный характер для выхода на новую аудиторию.

