14:41, 18 мая 2026Экономика

В Москве изменились грозы

Климатолог Чернокульский: Сезон гроз в Москве расширяется
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сезон гроз в Москве и области начал меняться. В последние годы он расширяется, об этом рассказал климатолог Александр Чернокульский в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что грозы часто начинаются в мае, поэтому прошедшая в столице накануне гроза вписывается в норму. При этом все чаще грозы проходят в апреле или марте. «Можно сказать, что в последние годы сезон гроз в Московском регионе расширяется, дольше длится. Он стартует немного раньше, и немного позже заканчивается», — отметил Чернокульский.

Он добавил, что в Москве и области теперь чаще наблюдаются ливни, а шквалистый ветер средней интенсивности стал более редким явлением.

Ранее сообщалось, что 17 мая в Москве был установлен новый рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. После ливня на опорной метеостанции ВДНХ специалисты зафиксировали 28 миллиметров дождевой воды.

