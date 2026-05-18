15:12, 18 мая 2026

Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

Неизвестные люди в масках и с оружием записали угрозы премьеру Армении Пашиняну
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Неизвестные люди в масках и с оружием записали угрозы премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщает Radar Armenia в Telegram-канале.

На видео пятеро человек в масках угрожают Пашиняну и оскорбляют его. «Мы знаем, что ты ходишь по улицам, мы тебя уничтожим, ты должен ответить», — говорят они на видео. Они выступают на фоне флага Армении и ныне упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал их «псами карабахского клана» и «врагами государства». Сам Пашинян призвал людей на видео снять маски и назвал их «трусами».

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор».

